Detienen a dos personas con órdenes de extradición

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, informa que, como resultado de un operativo interinstitucional de alcance internacional, se logró la detención de dos personas con órdenes de extradición vigentes hacia los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez.

Los hechos se registraron en la colonia Corregidora, donde elementos del Grupo Especial de Detectives de la SSPE, en coordinación con la Agencia INTERPOL y Homeland Security Investigations (HSI), dieron cumplimiento a órdenes de detención con fines de extradición internacional.

El secretario Gilberto Loya destacó que este resultado es reflejo de la cooperación efectiva entre autoridades estatales, nacionales e internacionales para combatir delitos de alto impacto, como la trata y el tráfico de personas, que trascienden fronteras.

Las personas detenidas son Elía Susana Á.V, de 51 años de edad, y Daniel G.A, de 50 años, quienes cuentan con órdenes de extradición relacionadas con delitos de asociación delictuosa, tráfico de menores y tráfico de personas.

De acuerdo con la información oficial, ambos fueron informados de sus derechos conforme a la ley y asegurados bajo estrictos protocolos de seguridad, con el objetivo de salvaguardar su integridad física durante el proceso.

Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, donde permanecerán bajo resguardo, para posteriormente ser trasladados al Aeropuerto Internacional Abraham González y continuar con el proceso de extradición hacia la Ciudad de México, donde la autoridad competente dará seguimiento legal correspondiente.

Gilberto Loya subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad basada en la inteligencia, la coordinación y la colaboración internacional, elementos clave para enfrentar al crimen organizado en todas sus dimensiones.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con agencias nacionales e internacionales para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia en beneficio de la sociedad.