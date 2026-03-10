Detienen a dos mujeres por robo a local comercial en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron en el término legal de la flagrancia a dos mujeres que aparecen como probables responsables del delito de robo cometido a un establecimiento comercial ubicado en la Avenida Tecnológico, en la ciudad de Parral.

La detención de Nora Angélica G. Q. y de Ruth R. G., de 49 y 27 años de edad respectivamente, fue por hechos ocurridos la noche de ayer lunes, cuando intentaron sustraer sin pagar diversos artículos con valor de dos mil 875 pesos.

Las detenidas junto con la mercancía asegurada, quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, autoridad que definirá su situación legal.

Con estas acciones, esta representación social y sus elementos policiacos, reiteran su compromiso en el combate a los delitos y en aplicar las sanciones correspondientes a los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, las detenidas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).