Detienen a dos masculinos en posesión de droga en Madera y en Cuauhtémoc

Dentro de las acciones de prevención y vigilancia efectuados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, detuvieron a dos masculinos por delitos contra la salud.

En las calles 31 y Sauz, de la colonia Vista Hermosa, en la ciudad de Madera, detuvieron a Julio César C. G., de 38 años de edad, quien traía a bordo de un vehículo de la marca Chrysler, color blanco, modelo 2006, un costal con 1.5 kilogramos de mariguana.

La otra intervención fue en las calles 14 y Chihuahua de la colonia República, en la ciudad de Cuauhtémoc, en donde detuvieron a Eliseo A. C., de 27 años de edad, quien traía consigo un envoltorio con 12.24 gramos de cristal.

Los detenidos, así como la droga asegurada, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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