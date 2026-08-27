Detienen a dos hombres acusados de violencia familiar en Parral y Santa Bárbara

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a dos hombres que contaban con órdenes de aprehensión por su probable participación en el delito de violencia familiar.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Alan M. M. y Jesús Fernando O. R., quienes son señalados como probables responsables de hechos registrados durante 2021 y 2024, en los municipios de Hidalgo del Parral y Santa Bárbara, respectivamente.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, durante esos periodos ambos sujetos presuntamente ejercieron violencia física y verbal en contra de sus respectivas parejas sentimentales.

Tras cumplimentarse las órdenes de aprehensión, los imputados quedaron a disposición de los Jueces de Control que los requerían, a fin de ser presentados en las audiencias correspondientes, donde el Ministerio Público formulará las imputaciones en su contra.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur indicó que las acciones buscan procurar justicia y brindar certeza y tranquilidad a las víctimas, además de llevar ante los tribunales a quienes sean señalados como probables responsables de hechos de violencia familiar.

Cabe señalar que, conforme a las leyes y normas vigentes, ambos imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad judicial, de acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.