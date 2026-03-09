Detienen a 8 masculinos por infiltrarse en marcha del 8M

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez dio a conocer que derivado de la marcha del 8M, se procedió a la detención de 8 masculinos, 5 de ellos menores de edad, que se infiltraron para causar daños.

Se registraron daños a 6 bienes públicos y 3 particulares, siendo en su mayoría pintas en las fachadas y afectaciones menores.

Asimismo, mencionó que se realizaron 67 recorridos de vigilancia, 157 patrullajes virtuales a través del C7 y diversos sobrevuelos con drones de la Plataforma Centinela.