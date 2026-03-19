Detienen a 5 familiares por homicidio del pequeño Eitán, resguardan a hermanito de 2 años

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dio a conocer que derivado del hallazgo del pequeño Eitán, de un año y 6 meses de edad, se procedió a la detención de 5 familiares por su presunta responsabilidad, asegurando además a un menor de 2 años y 6 meses de edad, hermano de la víctima.

Será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien determine la responsabilidad de las personas detenidas.

Todas las personas son familiares directos de Eitán, tratándose del papá Brian Adrián de 39 años y originario de Texas, la mamá Vianey Esmeralda H. de 23 años de edad, el tío del menor Raúl Rosendo H., la abuela del menor Erika H. de 44 años y la bisabuela Vianey G. de 70 años de edad.

Dentro de la detención, se le aseguraron narcóticos a la madre de Eitán, situación que se integrará a la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El menor fue encontrado sin vida el pasado 10 de marzo en la carretera que conduce de Ciudad Juárez a Nuevo Casas Grandes, la causa de muerte aún no se establece, sin embargo, se dio a conocer que el cuerpo presenta signos de desnutrición, violencia física y sexual, así como huellas de haber estado amarrado.