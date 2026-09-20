Selena Gomez responde a quienes critican su nueva apariencia: “La gente quiere congelarme en el tiempo”

Selena Gomez está en una etapa distinta de su vida y también de su relación con la belleza. Después de años frente a las cámaras, la actriz, cantante y empresaria tiene claro que no quiere perseguir una imagen del pasado ni cumplir con las expectativas de quienes esperan verla exactamente como hace una década.

Selena Gomez responde a quienes critican su nueva apariencia

Durante una entrevista con People, Selena Gomez habló sobre el paso del tiempo a propósito del primer Beauty Impact Award, reconocimiento que recibió por su trabajo en favor de la salud mental. Lejos de verlo como algo negativo, Selena aseguró que disfruta los cambios que llegan con los años.

“Envejecer ha sido muy divertido. No tengo miedo para nada. Me encanta envejecer”, afirmó.

La actriz de Only Murders in the Building también reconoció que el envejecimiento implica transformaciones físicas, pero considera que eso forma parte natural de estar viva. “Sí, las cosas van a cambiar y algunas se van a debilitar, pero estás viva… Creo que la edad es solo un número en muchos sentidos”, agregó.

Las declaraciones de Selena Gomez también tienen que ver con la imagen que construyó durante algunos de los años más intensos de su carrera. En particular, recordó los looks de maquillaje con ojos ahumados que utilizaba alrededor de 2016 y que recientemente volvieron a despertar comentarios entre sus seguidores.

Aunque guarda buenos recuerdos de aquella época, la artista reconoce que se trató de un periodo completamente diferente de su vida.

“Para ser sincera, los recuerdos de 2016 y todo eso son muy divertidos, pero la gente se pone muy intensa. Siempre bromeo diciendo que creo que la gente quiere congelarme en el tiempo en esa época de mi vida. No sé… quizás era más interesante porque ahora estoy tranquila, lo cual es genial. Pero fue una época tan agitada en mi vida… por supuesto que tenía que lucir un maquillaje de ojos ahumado. ¡Quería verme genial!”, compartió.

Actualmente, Selena prefiere un maquillaje más discreto para su día a día. Incluso cuando recurre al tradicional smokey eye, asegura que ahora lo lleva de una manera diferente: “Ahora me hago un ahumado de ojos, y se ve un poco diferente”, admitió.

Y ante quienes esperan que recupere la apariencia que tenía años atrás, la actriz fue contundente: “Creo que la gente siempre quiere que me vea como antes, y eso simplemente no va a suceder. A veces a la gente no le gusta el look de belleza natural, pero esa es mi identidad ahora, conectar con la belleza natural”, destacó.

Las críticas a Selena Gomez sobre su apariencia no son nuevas

La postura de Selena Gomez cobra relevancia después de que su imagen volviera a ser objeto de comentarios en redes sociales. El pasado 14 de septiembre, la actriz acudió a la gala de los Premios Emmy con un vestido strapless dorado hecho a la medida por Louis Vuitton. Para completar el look eligió un maquillaje natural y llevó su cabello castaño largo con ondas voluminosas.

Aunque su aparición generó numerosos comentarios positivos, también hubo usuarios que centraron su atención en su rostro y atribuyeron los cambios en su apariencia al maquillaje, al paso del tiempo o incluso al lupus que padece y al tratamiento que sigue.

No es la primera vez que Selena habla de la presión que existe sobre las mujeres para mantener determinada apariencia. Durante una participación en el podcast On Purpose with Jay Shetty, la actriz explicó lo desgastante que puede resultar estar pendiente de las opiniones que circulan en internet.

“Caigo en la tentación de ver las cosas (que ponen en las redes). No aporta nada a tu vida. Es muy difícil por las decisiones que tomas, la gente con la que sales. Es como si a nadie le importaran esas cosas en los hombres. Creo que simplemente (las mujeres) tenemos mucha carga”, opinó.

Su peso también ha sido motivo constante de comentarios y Selena ha hablado públicamente de los cambios que ha experimentado a lo largo de los años.

“Mi peso también es algo (un gran tema). Todos tienen algo que decir y eso realmente me entristece. Ni siquiera es que me ponga mal —no es que yo sea una víctima— pero sí me ha vuelto un poco amargada, y me siento culpable por admitirlo. Pero es la verdad”, reconoció.

En medio de esa presión, Selena parece tener cada vez más claro que su objetivo no es recuperar la apariencia de otra época, sino sentirse cómoda con la mujer que es actualmente.

Con información de Quién