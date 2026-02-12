Detiene SSPE a dos sujetos con presunta droga durante operativo de vigilancia en Ojinaga

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), como parte de los trabajos de vigilancia y disuasión del delito en el municipio de Ojinaga, llevó a cabo el arresto de dos sujetos que portaban consigo presunta droga. Los detenidos fueron identificados como Luis Alejandro P. A. y Bryan Salvador G. B.

Los hechos se registraron durante la noche del pasado 11 de febrero, en la colonia Lomas CTM, cuando elementos de la Policía del Estado detectaron a ambos individuos, quienes al percatarse de la presencia policial adoptaron una actitud evasiva, lo que motivó una inspección preventiva.

Durante el acercamiento, los agentes se percataron de que los sujetos portaban un total de 50 envoltorios con una hierba seca y olorosa con características similares a la marihuana, así como 14 envoltorios de una sustancia con características propias de la cocaína, además de aproximadamente 5 mil pesos en efectivo y 6 dólares.

Derivado de estos hechos, ambos sujetos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y puestos a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

Estas acciones forman parte de las labores permanentes de la Policía del Estado para inhibir conductas delictivas y fortalecer la seguridad en la región, como parte de la estrategia impulsada por el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.