Detiene SSPE a dos personas por posesión de vehículo con reporte de robo

Como resultado del trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Despliegue Policial y la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), fueron detenidas dos personas en posesión de un vehículo con reporte de robo en Ciudad Juárez.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, ha señalado que la integración operativa entre análisis de información, monitoreo estratégico y capacidad de reacción en campo permite obtener resultados más eficaces en la recuperación de vehículos y en la detención de probables responsables.

Los hechos se registraron el 20 de febrero de 2026, cuando a través del monitoreo se detectó en circulación un vehículo con reporte de robo en los cruces de Avenida de las Torres y Zaragoza.

Tras emitir la alerta a las unidades en campo, elementos de la Subsecretaría de Despliegue Policial Zona Norte lograron ubicar el automotor. Al percatarse de la presencia policial, los tripulantes emprendieron la huida, lo que derivó en una persecución que culminó cuando abandonaron el vehículo en la calle Gaspar de Sandoval. Posteriormente, los oficiales continuaron la intervención a pie, logrando la detención de dos masculinos.

Los detenidos fueron identificados como Isaac Manuel M.C, de 21 años de edad, y un menos de edad , ambos originarios de Ciudad Juárez. El vehículo asegurado cuenta con reporte de robo con fecha del 17 de febrero, relacionado con la carpeta de investigación correspondiente.

La puesta a disposición fue realizada ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, quedando a cargo de la Subsecretaría de Despliegue Policial en coordinación con la Subsecretaría de Inteligencia, consolidando así un operativo conjunto que permitió la recuperación del vehículo y la detención de los presuntos responsables.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso de mantener una estrategia integral que combine inteligencia, tecnología y reacción operativa para combatir el robo de vehículos y fortalecer la seguridad en la zona norte del estado.