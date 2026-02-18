Detiene Policía Municipal a mujer por presunto maltrato animal en la colonia Villa Juárez; la denunció El Álamo de Zazú

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Investigación de Delitos contra Animales, logró detención de una mujer por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con maltrato animal.

Los hechos se derivan del seguimiento a una denuncia pública difundida en medios digitales el pasado 17 de febrero, donde se exhibía un video en el que una persona golpeaba dolosamente a un canino. A partir de ello, se iniciaron las diligencias correspondientes.

Mediante labores de investigación de gabinete realizadas por el Departamento de Análisis Táctico, se identificó el domicilio, ubicado en la colonia Villa Juárez. Esto En coordinación con personal de la instancia municipal de Medio Ambiente y Protección Animal.

En el sitio fue localizada una mujer que coincidía con las características observadas en el material difundido. Tras informarle que se encontraba bajo investigación por maltrato animal, fue detenida por dos faltas administrativas.

La persona fue identificada como Olivia U. A., de 34 años de edad, fue trasladada a la Comandancia Zona Norte para su remisión correspondiente.

Cabe señalar que al lugar también acudieron integrantes de la asociación civil El Álamo de Zazu, quienes realizaron el resguardo de tres canes y un gato, presuntamente víctimas de maltrato.