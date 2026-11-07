Detiene Policía Municipal a motociclista con aparente cristal en Praderas del Sur

Agentes de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 29 años por su probable participación en delitos contra la salud, luego de que le localizaron equivalente a 37 porciones de una sustancia con características del cristal en la colonia Praderas del Sur.

Fue durante patrullajes en el Distrito León que observaron a un motociclista que circulaba a exceso de velocidad y con las luces apagadas por la avenida Central, a la altura de la calle Praderas de Madagascar.

Los policías le marcaron el alto, el conductor continuó su marcha, se pasó varios señalamientos de alto y se detuvo en el cruce de las calles Praderas de Madagascar y Praderas de Sudán.

Durante una inspección preventiva, los agentes localizaron una bolsa de plástico con la sustancia granulada. También aseguraron la motocicleta Italika modelo 2024.

El detenido, identificado como Irvin Arón R. V., fue trasladado al Centro Municipal de Detención de la zona sur para su registro y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.