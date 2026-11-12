Detiene Policía Municipal a hombre por probables delitos contra la salud; aseguraron vehículo por investigación por robo

La intervención se realizó en la colonia Magisterial Universidad durante el seguimiento al robo con violencia a una paletería de la colonia Dale

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de noviembre de 2026. Elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 30 años por su probable participación en delitos contra la salud, tras localizar una bolsa con hierba de características similares a la marihuana dentro del vehículo que conducía.

La intervención ocurrió en el cruce de las calles Leyes y Miguel Barragán, en la colonia Magisterial Universidad. En ese punto, los agentes localizaron un Hyundai Sonata blanco que habían identificado mediante el análisis de cámaras particulares y de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), con apoyo del Departamento de Análisis Táctico (DAT).

El vehículo era de interés para la investigación de un robo con violencia ocurrido la noche del 8 de noviembre en una paletería de la colonia Dale, en el sector de las calles 30 y Justiniani. De acuerdo con el reporte, dos personas con el rostro cubierto amagaron a las empleadas con un arma de fuego y se llevaron efectivo.

Durante la intervención, los policías observaron que el conductor fumaba un cigarrillo con olor similar al de la marihuana. En la inspección localizaron el cigarrillo y, dentro del automóvil, una bolsa transparente con hierba verde y seca de características similares a dicha sustancia.

El hombre, identificado como Jesús Alfonso M. Q., quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro por probables delitos contra la salud. El vehículo fue asegurado como parte de las diligencias.

El presente documento es de carácter informativo. La persona mencionada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.