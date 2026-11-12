Descubren en España una nueva especie de anfibio que vivió hace 66 millones de años, antes de la extinción de los dinosaurios

Más de 80 fósiles recuperados en 1997 en la localidad de Arén, Huesca, permitieron identificar al Synorerpeton ribagorzana, un pequeño anfibio extinto de menos de cinco centímetros que aporta nuevas pistas sobre la evolución de estos animales durante el Cretácico.

Un conjunto de diminutos fósiles que permaneció durante casi tres décadas en colecciones paleontológicas permitió identificar una nueva especie de anfibio que habitó la península ibérica hace aproximadamente 66 millones de años, poco antes del impacto del asteroide asociado con la extinción de los dinosaurios no avianos.

La especie fue denominada Synorerpeton ribagorzana y su descripción fue realizada por un equipo internacional de investigadores de España y Portugal, con participación de especialistas de la Universidad de Zaragoza, la Universidade NOVA de Lisboa, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) y el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA).

FÓSILES RECUPERADOS HACE CASI 30 AÑOS

Los restos proceden del yacimiento de Blasi, situado cerca de la localidad de Arén, en la comarca española de la Ribagorza, provincia de Huesca.

El material fue recuperado durante una campaña paleontológica realizada en 1997 y comprende más de 80 fragmentos óseos, entre ellos partes del cráneo, vértebras y otros elementos del esqueleto.

Aunque algunos ejemplares habían sido examinados anteriormente, las evidencias disponibles no eran suficientes para establecer que pertenecían a una especie distinta de las ya conocidas.

La revisión del material conservado en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza permitió reconocer características anatómicas que hasta ahora no habían sido identificadas.

El investigador Miguel Moreno-Azanza, integrante del grupo Aragosaurus-IUCA de dicha universidad, explicó que el objetivo inicial era revisar ejemplares que permanecían sin describir ni identificar. La investigación fue encabezada por Alexandre R. D. Guillaume, de la Universidade NOVA de Lisboa, bajo la supervisión de Moreno-Azanza y Eduardo Puértolas-Pascual, con la colaboración de Hugues-Alexandre Blain, del IPHES-CERCA.

UN ANFIBIO PEQUEÑO CON CARACTERÍSTICAS SINGULARES

El Synorerpeton ribagorzana pertenece al grupo de los albanerpetóntidos, una familia de anfibios extintos que, por su apariencia general, podía recordar a las salamandras actuales, aunque presentaba características anatómicas muy diferentes.

Estos animales medían menos de cinco centímetros de longitud y tenían una combinación de rasgos poco habitual entre los anfibios: piel seca y escamosa, garras queratinosas y párpados.

Una de sus particularidades más llamativas era su mecanismo para capturar presas mediante una lengua de proyección rápida, una adaptación que recuerda al sistema utilizado actualmente por los camaleones.

Los albanerpetóntidos habitaron los ecosistemas terrestres durante buena parte del Mesozoico, periodo geológico que abarca aproximadamente desde hace 245 hasta hace 65 millones de años. Sin embargo, su reducido tamaño y la fragilidad de sus huesos han dificultado la conservación de sus restos fósiles y el estudio de su evolución.

EL CRÁNEO Y LAS VÉRTEBRAS REVELAN CAMBIOS EVOLUTIVOS

Uno de los principales aportes de la investigación es la identificación de características particulares en el cráneo y las vértebras cervicales de la nueva especie, elementos que permiten comprender mejor las transformaciones anatómicas experimentadas por los albanerpetóntidos a lo largo del tiempo.

Los resultados sugieren que este grupo atravesó cambios importantes en su estructura corporal, especialmente en la forma y robustez del cráneo.

Alexandre Guillaume explicó que las especies del Jurásico y del Cretácico inferiorpresentaban cuerpos más gráciles y cráneos alargados, mientras que las formas del Cretácico superior y del Cenozoico desarrollaron estructuras más robustas y cráneos voluminosos.

El investigador señaló que todavía no se conocen con certeza las causas de esta transformación, aunque considera que podría estar relacionada con cambios ecológicos entre las distintas etapas de evolución del grupo.

El descubrimiento de Synorerpeton ribagorzana aporta así nuevos elementos para estudiar cómo se modificaron estos pequeños anfibios y cómo se adaptaron a los ambientes terrestres durante millones de años.

EL NOMBRE RINDE HOMENAJE A LA RIBAGORZA

La denominación de la nueva especie también tiene un significado geográfico y geológico relacionado con el lugar donde fueron recuperados los fósiles.

El término Synorerpeton procede del griego antiguo y puede traducirse como “el animal que se arrastra en la frontera”. El nombre hace referencia tanto a la proximidad del hallazgo al límite geológico entre los periodos Cretácico y Paleógeno como a la ubicación del yacimiento, cercano a la frontera entre Aragón y Cataluña.

Por su parte, ribagorzana constituye un reconocimiento a la comarca de la Ribagorza y al río Noguera Ribagorzana, que delimita parte de la frontera entre ambas comunidades autónomas.

UNA NUEVA PIEZA PARA RECONSTRUIR LOS ECOSISTEMAS DEL CRETÁCICO

La identificación de esta especie demuestra la importancia de revisar colecciones paleontológicas que conservan materiales recuperados décadas atrás, pues algunos fósiles todavía pueden contener información científica que no había sido reconocida.

Además, el hallazgo amplía el conocimiento sobre la diversidad de anfibios que habitaban la península ibérica durante los últimos millones de años del Cretácico, cuando los ecosistemas terrestres experimentaban transformaciones antes de la gran extinción de hace aproximadamente 66 millones de años.

El Synorerpeton ribagorzana se incorpora así al registro de especies extintas conocidas y ofrece nuevas pistas sobre la evolución de los albanerpetóntidos, un grupo de pequeños anfibios cuya anatomía y adaptación a los ambientes terrestres todavía guardan interrogantes para la paleontología.