De Christian Nodal a Carín León: estos son todos los mexicanos que compiten por un Latin Grammy 2026

De Marco Antonio Solís y Christian Nodal a Silvana Estrada y Edgar Barrera, conoce a los mexicanos que buscan una estatuilla en la edición 27 de los Latin Grammy 2026.

¿Qué mexicanos están nominados a los Latin Grammy 2026?

La edición 2026 de los Latin Grammy reunirá a figuras consolidadas y nuevos talentos de la música mexicana. Entre los nombres que destacan están Christian Nodal y Pepe Aguilar, quienes se enfrentarán en una misma categoría: Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

Nodal compite con Bandera Blanca, mientras que Aguilar busca el reconocimiento con Mi suerte es ser mexicano II. En esa misma terna también aparecen Camila Fernández, con La Fernández, y el Mariachi Sol de México de José Hernández, por La voz de mi trompeta (50 años).

Otro de los nombres destacados es Marco Antonio Solís, quien obtuvo una nominación a Grabación del Año por su colaboración con Karol G en Coleccionando heridas, incluida en el álbum Tropicoqueta de la colombiana.

Por su parte, Carín León compite en dos de las categorías principales: Álbum del Año, por MUDA, y Grabación del Año, por Desde que te tengo.

La lista también incluye a Silvana Estrada, quien suma seis nominaciones y se convierte en una de las mexicanas más destacadas de esta edición.

Edgar Barrera lidera a los mexicanos con 10 nominaciones

Aunque los reflectores suelen concentrarse en los intérpretes, uno de los mexicanos con mayor presencia en esta edición es Edgar Barrera. El compositor y productor mexicoestadounidense encabeza la representación nacional con 10 candidaturas.

Su trabajo aparece en proyectos de artistas como Karol G y Carín León. Entre sus reconocimientos destaca su participación en Coleccionando heridas, que compite tanto por Grabación del Año como por Canción del Año, esta última categoría que reconoce a los compositores.

Edgar Barrera también figura en las categorías de Productor del Año y Compositor del Año, consolidando su presencia detrás de algunos de los éxitos más importantes de la música latina reciente.

Silvana Estrada, Arath Herce y Macario Martínez también representan a México

La cantautora veracruzana Silvana Estrada llega a los Latin Grammy 2026 con seis nominaciones gracias a su álbum Vendrán Suaves Lluvias y a su canción Dime.

La artista compite en categorías de gran relevancia, entre ellas Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año. Su presencia destaca dentro de una edición en la que comparte terreno con figuras internacionales como Rosalía, Karol G y Mon Laferte.

En la categoría de Mejor Nuevo Artista también hay representación mexicana con Arath Herce y Macario Martínez, dos músicos que buscan conseguir su primera estatuilla.

Otros mexicanos nominados son:

Peso Pluma y Tito Double P: Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Dinastía (Deluxe).

P: Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Dinastía (Deluxe). Xavi : Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Dosis.

: Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Dosis. Kakalo : Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por De parte mía.

: Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por De parte mía. Rivs : Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Contra todo.

: Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Contra todo. The Warning : Mejor Canción de Rock por «Ego».

: Mejor Canción de Rock por «Ego». Reik : Mejor Álbum Pop Tradicional por TQ+.

: Mejor Álbum Pop Tradicional por TQ+. Vivir Quintana : Canción del Año como compositora de «Humano», interpretada por Juanes.

: Canción del Año como compositora de «Humano», interpretada por Juanes. BRUSES: cuenta con presencia en categorías de música alternativa y pop/rock.

cuenta con presencia en categorías de música alternativa y pop/rock. Edén Muñoz: figura como compositor en Mejor Canción Regional Mexicana por Osadía.

¿Cuándo y dónde son los Latin Grammy 2026?

La edición número 27 de los Latin Grammy se celebra este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

La ceremonia será conducida por Roselyn Sánchez, quien vuelve a asumir esta responsabilidad por décima ocasión. Entre los artistas que participarán en la gala están Karol G, Rosalía, Carín León, Juanes, Mon Laferte, Anitta y Silvana Estrada.

Además, Daddy Yankee recibirá el reconocimiento como Persona del Año 2026, mientras que Lila Downs será distinguida con el Premio a la Excelencia Musical.