Detiene Policía Municipal a hombre en posesión de vehículo con reporte de robo

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 31 de julio de 2026.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de posesión de vehículo con reporte de robo, durante recorridos de prevención y vigilancia en la colonia San Rafael.

La intervención ocurrió en el cruce de las calles 11 y Justiniani, donde los agentes detectaron un vehículo Mazda 3, color negro, el cual coincidía con las características de un automotor reportado como robado previamente en las calles 11 y Esmeralda.

Al verificar el número de serie, se confirmó que se trataba del vehículo señalado, por lo que fue asegurado el conductor, identificado como Enrique R. O., de 28 años de edad, quien manifestó haberlo comprado días antes.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes, mientras que el vehículo fue depositado en el corralón de C-7

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.