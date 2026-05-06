Detiene Policía Municipal a hombre con 50 envoltorios de presunta droga en la colonia Villa

-Durante recorridos de prevención de la Unidad de Atención a Pandillas

Elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), adscritos a la Unidad de Atención a Pandillas, detuvieron a un hombre como presunto responsable de delitos contra la salud.

La detención se realizó en el cruce de las calles Genaro Vázquez y Antón Makarenko, en la colonia Villa, donde los agentes llevaban a cabo labores de prevención y vigilancia. En el lugar, detectaron a un individuo junto a un vehículo mal estacionado quien, al notar la presencia policial, adoptó una actitud agresiva.

Tras realizarle una inspección preventiva, se le localizó una bolsa que contenía 50 envoltorios plásticos tipo ziploc con una sustancia con características similares a la cocaína.

El detenido se identificó como Jesús Manuel S. M., de 20 años de edad, y fue trasladado al Centro de Detención Municipal Zona Norte para su registro correspondiente. Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones.

Asimismo, el vehículo en el que se encontraba fue asegurado y trasladado al corralón correspondiente.

El presente documento es de carácter informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de la persona mencionada en él.