H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 21 de noviembre de 2026.- Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Municipal luego de que presuntamente sustrajera diversas prendas de ropa de una tienda departamental ubicada en la calle Francisco Villa, donde fue detectado por personal de seguridad cuando intentaba salir con la mercancía sin realizar el pago correspondiente.

All momento en que el guardia de seguridad le solicitó revisar la mochila que llevaba consigo, el sujeto reaccionó de manera violenta y lo agredió físicamente, por lo que solicitaron apoyo policial.

Ante estos hechos, los agentes municipales realizaron la detención de Erick D.V., de 31 años de edad, como presunto responsable, para posteriormente trasladarlo a la Comandancia Norte y ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado, para determinar su situación legal.

El presente documento es de carácter informativo. Las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.