La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con centenares de estudiantes beneficiarios de becas federales en Villanueva, Zacatecas.

Zacatecas, Zac., 21 de noviembre. Si durante años no se hubiera abandonado desde el gobierno el sistema educativo, “no habría la violencia que hay ahora en el país, eso se los puedo asegurar”, sostuvo este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien se reunió con centenares de estudiantes de secundaria, preparatoria y licenciatura, beneficiarios de las becas que proporciona el gobierno federal.

En la unidad deportiva de la cabecera municipal de Villanueva, 70 kilómetros al sureste de la ciudad de Zacatecas, Sheinbaum Pardo enfatizó la importancia de la educación para que niñas, niños y jóvenes salgan adelante: “lo mejor que le podamos dar a nuestros hijos, además de amor, cariño y apoyo, es educación”.

“La única manera de atender la causa por la que jóvenes deciden acercarse a un grupo delictivo –evitarlo- es darles educación y darles una beca”, sostuvo, y lanzó una pregunta a los asistentes: ¿Dónde tienen que estar los jóvenes, en la calle o en la escuela? En la escuela, respondieron al unísono los presentes.

“Pues es lo que hay que hacer, darles apoyo para que se queden en la escuela y además construir más escuelas, porque durante años dejaron de construirse escuelas”.

En este contexto, la presidenta de la República preguntó a las autoridades locales cuántos de los aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) no fueron admitidos este año. También preguntó a los estudiantes presentes si conocían la proporción de aspirantes rechazados por presuntamente no haber aprobado su examen de admisión. De cada 10 aspirantes, ¿tres, cinco o más?, inquirió la mandataria.

Ampliarán capacidad de la Universidad Rosario Castellanos

Para evitar que haya jóvenes sin acceso a la educación superior, este año el gobierno federal construye la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la entidad, inicialmente proyectada para atender a 3 mil estudiantes. Sin embargo, reveló, “la vamos a hacer para 10 mil jóvenes, para que nadie se quede sin estudiar la universidad”.

Además, sostuvo que la educación superior debe seguir siendo pública y gratuita. Recordó que hace 40 años, cuando era estudiante de la UNAM, formó parte del movimiento estudiantil contra quienes buscaban privatizarla.

“Y nos opusimos a que se privatizara y logramos que no elevaran las cuotas de inscripción, de colegiaturas y que más jóvenes pudieran estudiar. Bueno, ahora como presidenta, lo que más quiero, lo que más deseo, es que todos los jóvenes mexicanos tengan un espacio en la preparatoria y un espacio en la universidad y que todas y todos puedan ser becados”, destacó.

De hecho, indicó Sheinbaum, durante su gobierno se incrementaron las becas para estudiantes de preparatoria en todo el país, pues se detectó que muchos jóvenes, al egresar de la secundaria, “ya no se inscribían en la preparatoria, se quedaban en el tercero de secundaria, abandonaban la escuela”.

Pero ahora, con esa acción de su gobierno, “este año 400 mil jóvenes más en el país se están inscribiendo a la preparatoria gracias a la beca Rita Cetina, y ahora vamos a la universidad”.

Zacatecas, anunció, será el primer estado del país con becas de licenciatura: “decidimos iniciar por el estado de Zacatecas, aquí todas y todos los estudiantes de universidad van a tener o ya tienen a partir de este semestre, la beca Gertrudis Bocanegra”.

UAZ requiere 750 millones de pesos para cerrar el año

En el acto estuvo presente Ángel Román Gutiérrez, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, institución que atraviesa una severa crisis financiera y requiere 750 millones de pesos para cerrar el año y cubrir la nómina hasta el 31 de diciembre, así como aguinaldos y otras prestaciones. El rector y la presidenta charlaron durante más de cinco minutos.

Sobre lo acordado, esta misma tarde el rector de la UAZ confió a este diario que la presidenta le recomendó “que continúe las gestiones y las mesas de trabajo entre el gobierno estatal y federal, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, y la Secretaría de Finanzas estatal, sobren las rutas de trabajo que traemos de saneamiento financiero, acatando las observaciones que nos hacen para la transparencia, rendición de cuentas, y revisar el sistema de pensiones y jubilaciones de la máxima casa de estudios”.