Chihuahua, Chih. — Un aparatoso accidente vial se registró en los carriles centrales de la avenida La Cantera, a la altura de la conocida “curva de los choques”, luego de que el joven conductor de una camioneta Honda Element perdiera el control del volante mientras circulaba en sentido de oeste a este.

Tras derrapar, la unidad se impactó contra el muro de contención central y terminó volcando sobre su costado derecho; debido a la fuerza del choque, bloques del muro fueron proyectados hacia la calle lateral, donde golpearon la parte frontal de un automóvil Chevrolet Matiz que transitaba por la zona, sin que se reportaran personas lesionadas de consideración.

Elementos motorizados de la Policía Vial acudieron como primeros respondientes para abanderar la circulación y elaborar el croquis correspondiente a fin de deslindar responsabilidades, mientras que personal del Heroico Cuerpo de Bomberos realizó maniobras para controlar el derrame de combustible sobre la cinta asfáltica.