Detiene FGE a tres masculinos durante un cateo por posesión de vehículo robado

La Fiscalía General del Estado, recuperó un vehículo con reporte de robo y detuvo a tres masculinos, durante el cateo efectuado la tarde de ayer viernes, a un domicilio ubicado en la calle 10ª, entre Jalisco y Nayarit de colonia Reforma, en la ciudad de Cuauhtémoc.

El cumplimiento de la orden de cateo, en seguimiento a una indagatoria por robo de vehículo, estuvo a cargo de un agente del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal e Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

Durante la inspección, los agentes ministeriales localizaron un automóvil de la marca Volkswagen, línea Pointer, modelo 2006, color plateado, que fue robado horas antes en la ciudad de Cuauhtémoc.

En el lugar, detuvieron a Oscar Eduardo A. P., y a Efraín H. V., de 23 y 37 años de edad, respectivamente, así como a un menor de iniciales D. T. M. R., de 16 años de edad, personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad Judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)