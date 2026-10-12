Detiene FGE a dos masculinos con armas de fuego, cargadores y cartuchos en Cd Juárez

La Fiscalía General del Estado, informa que derivado al seguimiento de una investigación ministerial se cumplimentó una orden de cateo en un domicilio de la calle Villa Flor s/n cruce con la calle Villa del Oeste de la colonia Tesoro Escondido, en Ciudad Juárez, intervención en la que se aseguró cuatro armas de fuego, cargadores y cartuchos, hechos por los que se detuvo a dos masculinos.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron en flagrancia a Víctor Manuel C. A. de 28 años de edad y a Adrián Salvador A. V., de 31 años de edad, por el Delito de Portación de Arma de Fuego.

Se aseguró lo siguiente:

• Arma de fuego tipo pistola de color negro con la leyenda HI-POINT FIREARMS MODEL 380, calibre .380 con un cargador metálico en color negro abastecido con 6 cartuchos útiles.

• Arma de fuego tipo revolver de color negro con la leyenda TAURUS. calibre 357 MAGNUM.

• Arma de fuego tipo pistola de color negro con la leyenda Ruger calibre .9mm.

• Arma de fuego tipo pistola de color negro con la leyenda TAURUS MIAMI, calibre 9mm.

• 10 cartuchos útiles con la leyenda 30 – 06 RP, y 8 más calibre 357,

• 4 cargadores metálicos en color negro desabastecidos,

• Cargador metálico en color negro abastecido con 3 cartuchos útiles

• Cargador metálico en color negro abastecido con 6 cartuchos útiles.

Los detenidos, junto con las armas de fuego, los casquillos y cargadores, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la continuación de las investigaciones correspondientes.

****De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)