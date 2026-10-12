Loya siempre ha dado resultados, sería buen perfil para Fiscalía autónoma: De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que Gilberto Loya Chávez es un hombre que ha presentado resultados en todas sus responsabilidades públicas por lo que consideró que hará un buen trabajo como encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Asimismo, consideró que se aprobarse por el Congreso del Estado la reforma para dotar de autonomía a la Fiscalía, Gilberto Loya sería un buen perfil para ocupar la titularidad de dicho organismo.

“Creo que Gilberto es un hombre que ha presentado resultados en todas sus responsabilidades públicas, más allá de la amistad personal y el efecto que yo le pueda tener, es un hombre de trabajo y resultados y yo como siempre lo he dicho, para mí esa es la mejor fórmula que debemos aplicar siempre los funcionarios públicos. Así como lo hizo muy bien en la Secretaría de Seguridad Pública, estoy seguro que lo hará así de bien en su nueva encomienda… Gilberto es un profesionista muy completo, que conoce los temas de seguridad y de justicia a la perfección”.

Fue el pasado viernes cuando la gobernadora Maru Campos anunció a Gilberto Loya como el nuevo encargo del despacho en la FGE mientras que en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) quedó como titular Luis Aguirre Rodríguez, quien se desempeñaba como subsecretario de Estado Mayor.