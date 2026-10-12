Pasarán 166 en prisión por homicidio de 2 ministeriales tras motín en el Cereso de Juárez

La Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia condenatoria de 166 años y ocho meses de prisión, dictada en contra de cuatro hombres que fueron declarados penalmente responsables por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, cometidos en perjuicio de elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Los homicidas sentenciados son Jorge Alan Z. M., alias “El Navajas”; Josuan David J. B., alias “Comandante 50”; José A. R., y Kevin Alfredo C. A., alias “El Gato”.

Gracias al trabajo del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, se demostró de manera fehaciente la participación tuvieron las mencionadas personas en el ataque armado registrado el 02 de enero del 2023, en el cruce de las calles Ceramiche y Murano, del fraccionamiento Canto de Murano, en ciudad Juárez, en el que fallecieron dos oficiales de la Policía Ministerial y otros cuatro policías resultaron lesionados.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, emitió el fallo condenatorio en contra de los acusados, quienes, en la audiencia de individualización de sanciones, conocieron la sentencia que purgarán en el Cereso número tres.

Cabe señalar que, el 29 de abril del año 2025, Elvin Andrés Z. M., quien también participó en los hechos, fue sentenciado a 233 años de prisión, pero el 1 de diciembre de 2025, un Tribunal Colegiado de Alzada le redujo a 160 años la sentencia.