Aplicarán extinción de dominio en inmueble de Parral tras homicidios y hallazgo de una tonelada de marihuana

El encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez dio a conocer que luego del aseguramiento de una tonelada de marihuana en Hidalgo del Parral, se aplicará extinción de dominio a la vivienda en cuestión.

Señaló que se llegará hasta las últimas consecuencias en todos los casos y que se endurecerán las penas para quienes quebranten la ley.

El aseguramiento se dio a través de un trabajo coordinado entre elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Ejército Mexicano en la comunidad Santa Rosa, municipio de Parral.

Aproximadamente a las 05:30 horas de ayer, se suscitaron hechos violentos en la mencionada localidad, en los que resultaron lesionados por proyectiles de arma de fuego tres masculinos qué fueron trasladados a recibir atención médica a diferentes nosocomios de esta ciudad de Parral,

El inmueble en donde se encontraban los lesionados sufrió daños en su fachada por proyectiles de arma de fuego, por lo que, al estar atendiendo dicho suceso, los agentes se percataron que se desprendía un fuerte olor a marihuana, tomando las debidas precauciones se acercaron al lugar y lo resguardaron hasta obtener la orden de cateo con la que ingresó.

Asegurando en el interior 57 costales los cuales contienen una hierba verde con características de la marihuana, con un total de 983 kilogramos, además,

– ⁠1 báscula

– ⁠1 empacadoras

– ⁠1maquina selladora al vacío

– ⁠7 citas adhesivas de diversos colores

– ⁠6 moldes de metal

– ⁠2 prensas hechizas

Cabe hacer mención que dos de las personas lesionadas, fallecieron mientras recibían atención médica.