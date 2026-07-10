Detiene AEI y DSPM a probable responsable de tentativa de feminicidio

En un trabajo conjunto y coordinado, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cumplimentaron una orden de aprehensión girada en contra de Francisco Alberto Z. N., el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de dos víctimas.

La detención de la mencionada persona de 36 años de edad, fue en la colonia Santo Niño en la ciudad de Chihuahua, y se le puso a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal.

En próximas horas, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, harán de su conocimiento que se le atribuye intentar privar de la vida a dos mujeres, en hechos ocurridos recientemente en la ciudad de Chihuahua.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)