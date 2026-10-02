Detiene AEI en flagrancia a sujeto con 396 gramos de cristal

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a una persona que se identificó como José Ángel H. L., por delitos contra la salud, en Ciudad Juárez.

Durante la acción policial efectuada en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en las calles Víctor Tarín y Víctor Peña, de la colonia Praderas del Sauzal, al referido masculino de 32 años de edad se le aseguró una bolsa de plástico que contenía, 396 gramos de metanfetamina conocida como cristal.

El detenido, junto con la droga asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para resolver su situación legal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penal.