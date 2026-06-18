Detiene AEI a tres sujetos por delitos de género en la ciudad de Chihuahua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a tres personas que aparecen como probables responsables de delitos de género en distintas indagatorias a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la ciudad de Chihuahua.

Los agentes ministeriales detuvieron a Martín Alejandro T. G., en la colonia Arquitectos, contaba con una orden de aprehensión por el delito de violencia familia.

En la misma colonia, detuvieron a Oscar Iván N. R., por el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria en perjuicio de una menor de edad.

La tercera orden de aprehensión fue cumplimentada en la colonia Granjas del Cerro Grande, a Gustavo U. C., por el delito de violación agravada.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los Jueces del Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género del Distrito Judicial Morelos, conocedores de las respectivas causas penales, para ser llevados a las audiencias, en donde agentes del Ministerio Público formularán imputación en su contra.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)