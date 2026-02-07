Detiene AEI a sujeto con metanfetaminas y arma en Cd. Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos al Centro de Operaciones Estratégica de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron al masculino identificado como Adrián Rafael C. R., por delitos de contra la salud y posesión ilegal de arma de fuego, en Ciudad Juárez.

La detención de la citada persona, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, fue en las calles De Los Palacios y De Los Adoquines, del fraccionamiento Colonial del Sur, traía consigo 4.480 kilogramos de metanfetaminas, distribuidos en 8 bolsas de plástico, así como de un arma de fuego, abastecida con cartuchos útiles, calibre 22mm.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que procederá con las indagatorias correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).