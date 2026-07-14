Detiene AEI a probable agresor de mujer en la colonia Dos de octubre

• Fue vinculado a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), obtuvo la vinculación a proceso del imputado Sergio M. M., por el delito de violencia familiar.

El imputado de 42 años de edad, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Grupo Especializado en Cumplimiento a Órdenes de Aprehensión, en la colonia 2 de octubre, en la ciudad de Chihuahua.

Fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, y llevado a la audiencia inicial, en donde un agente del Ministerio Público de la FEM, le hizo de su conocimiento que se le atribuyen actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a la víctima, cometidos recientemente en la colonia Cerro de la Cruz.

En la misma audiencia, la representación social expuso datos de prueba que acreditaron la probable responsabilidad del imputado, quien enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)