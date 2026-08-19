Detiene AEI a pareja en posesión de cristal en la colonia Anáhuac de Cd. Juárez

• Llevaban la droga entre sus pertenencias

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a quienes se identificaron como Miguel Ángel M. V., de 37 años y Nayeli Citlali S. S., de 34 años, por delitos contra la salud.

La detención en flagrancia se efectuó en la calle Manuel Navarrete y Beta de la colonia Anáhuac, en Ciudad Juárez, luego de se encontrará entre sus pertenencias 52 gramos de la metanfetamina conocida como cristal, distribuida en dos bolsas de plástico y en distintos envoltorios.

Los detenidos y la droga asegurada, quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, que procederá con las indagatorias correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).