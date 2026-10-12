Detiene AEI a mujer por incumplimiento de la obligación alimentaria

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a Norma Erika B. B., persona de 42 de edad, que contaba con una orden de aprehensión por el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado, cometido en perjuicio de tres víctimas.

La detención se realizó en la colonia Valle Escondido de la ciudad de Chihuahua, y fue puesto a disposición el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal.

En próximas horas, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, harán del conocimiento de la detenida que se le atribuye no proveer recursos para la alimentación de sus hijas desde el año 2018.