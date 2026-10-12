Camiseta de Michael Jordan en las Finales de 1998 alcanza precio récord de 14 millones de dólares

Miami. Una camiseta roja de visitante de Michael Jordan, utilizada en un partido de las Finales de la NBA de 1998 y autografiada, fue vendida al inversionista inmobiliario Ron Firman por 14 millones de dólares, informó el lunes la casa de subastas Hunt Auctions, al calificarla como el precio más alto pagado por una pieza de memorabilia de baloncesto.

La camiseta roja es la que el seis veces campeón de la NBA usó en el segundo partido de esa serie el 5 de junio de 1998. Los Bulls vencieron esa noche al Jazz de Utah para igualar el enfrentamiento a un triunfo por bando. Chicago ganó la serie en seis partidos, el sexto y último título de su carrera que lo llevó al Salón de la Fama.

“Si bien la importancia de Jordan dentro del mercado de coleccionismo deportivo está establecida desde hace mucho tiempo, ahora escaló a una clase de activo de élite más típicamente reservada para obras de arte icónicas”, señaló David Hunt, presidente de la casa de subastas. “Estamos muy complacidos de facilitar esta venta histórica, que sirve como otro punto de referencia para nuestra industria”, agregó.

El precio de 14 millones de dólares sería el segundo costo conocido más alto por una camiseta usada en un partido, detrás de los 24.12 millones de dólares pagados en 2024 por la camiseta que usó Babe Ruth, de los Yanquis de Nueva York, cuando conectó el llamado jonrón «called shot» contra los Cachorros de Chicago en Wrigley Field en el tercer partido de la Serie Mundial de 1932.

Esta venta se convierte en, al menos, la tercera vez que una camiseta de Jordan de esas Finales de 1998 alcanza al menos 10 millones de dólares. Una casaca del primer partido se vendió en subasta por alrededor de 10.1 millones de dólares en 2022 y otra del tercer juego se subastó el mes pasado por cerca de 12.3 millones de dólares.

“Michael Jordan fue un jugador increíblemente talentoso que es admirado en todo el mundo. Estoy muy emocionado por la compra”, expresó Firman en un comunicado de prensa distribuido por la casa de subastas:

Hunt indicó que la camiseta que compró Firman fue adquirida originalmente a los Bulls por un coleccionista privado en 2003, y agregó que “permaneció dentro de una cadena de custodia concisa, habiendo cambiado de manos solo una vez desde el comprador original”.

Casi cualquier cosa relacionada con la última temporada de Jordan con los Bulls es objeto de interés en el ámbito del coleccionismo. En 2023, un par de tenis que el basquetbolista utilizó en el segundo juego contra el Jazz se vendió por 2.2 millones de dólares, promocionados entonces como “el récord mundial de los zapatos deportivos más valiosos jamás vendidos”.