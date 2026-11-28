Elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Centro de Operaciones Estratégicas, detuvieron en flagrancia a quien dijo llamarse Lesli Janeth H. E., por el delito contra la salud, en la intersección de las calles Bronce y Manuel Acuña, de la colonia Gregorio M. Solís, en Ciudad Juárez.

Los agentes ministeriales se percataron de la actitud evasiva de la mencionada persona de 19 años de edad, cuando vio la presencia de las unidades.

Tras una inspección policial, detectaron que tenía entre sus pertenencias 31 envoltorios de plástico que contenían una sustancia química color blanco con las características propias de la cocaína en polvo, con un peso total de 26 gramos

La detenida y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes por el delito en mención.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).