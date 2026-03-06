Detiene AEI a hombre por delitos sexuales en Chihuahua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) como autoridad competente para ejecutar órdenes de aprehensión, detuvieron a Adrián Enrique M. G. , por su probable participación en los delitos de violación y abuso sexual, ambos con penalidad agravada y cometidos en perjuicio de una víctima.

La captura por parte de los uniformados tuvo lugar esta mañana en la colonia Villa en la ciudad de Chihuahua, donde fue puesto a disposición del Juez Penal que lo requiere en el Distrito Judicial Morelos.

Será en próximas horas que agentes del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales habrán de formularle imputación frente a la Jueza Especializada Adscrita al Tribunal de Violencia de Género del Distrito Judicial Morelos.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)