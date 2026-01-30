Detiene AEI a femenina que tenía en su poder cristal y arma de fuego

Fue denunciada anónimamente por maltrato infantil

Resultado del seguimiento de una denuncia anónima por maltrato infantil, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a quien dijo llamarse Karla Janeth G. M., y se le aseguró un arma de fuego y droga.

Agentes de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, detuvieron a la femenina en la flagrancia, en el cruce de las calles Amatista y Pechblenda, de la colonia Morelos, en Ciudad Juárez.

Tras una inspección, detectaron que se encontraba en posesión de un arma de fuego de calibre .25mm. abastecida con un cartucho útil, además, siete envoltorios de plástico que contenían una sustancia con las características del cristal, con un peso total de 12 gramos.

Durante la intervención policial, la femenina de 28 años de edad, señalada en la denuncia anónima, se acompañaba por su hija de 10 años de edad, quien quedó a disposición del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La detenida y el narcótico, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, quien continuará con las investigaciones por el delito contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).