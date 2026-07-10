Detiene AEI a dos femeninas en posesión de un arma de fuego y droga, durante cateo en Rancho Anapra

Una de las detenidas es menor de edad

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a dos femeninas, entre ellas una menor de edad, por posesión de un arma de fuego y droga, durante el cumplimento de una orden de cateo en un domicilio de colonia Rancho Anapra, en Ciudad Juárez.

Las detenidas dijeron llamarse Esther F. S., de 42 años y E.A.U.F., de 17 años de edad, a quienes les aseguraron una pistola con la leyenda SIG Sauer P238 380, abastecida con cinco cartuchos útiles calibre .380 milímetros, así como 10 gramos de una hierba seca y olorosa con las características de la mariguana.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano brindaron seguridad en el perímetro de la intervención registrada ayer jueves 09 de julio, en la vivienda que se ubica del cruce de las calles Segunda Ballena y Sandía, de la colonia en mención.

Las detenidas y lo asegurado, quedaron a disposición de agentes del Ministerio Público correspondiente, quienes se encargarán continuar con las investigaciones por los delitos contra la salud y contra la ley de armas de fuego y explosivos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, las imputadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por un órgano jurisdiccional (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).