Detenidos 54 generadores de violencia en la última semana: SSPE

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, informa que, como parte de un operativo integral desarrollado del 18 al 25 de abril, se reforzaron los recorridos de prevención, vigilancia y disuasión del delito en distintas regiones del estado, logrando resultados contundentes que impactan directamente en la capacidad operativa de los grupos criminales.

A través de la Subsecretaría de Despliegue Policial, y bajo la estrategia impulsada por Gilberto Loya, se llevó a cabo la detención de 54 generadores de violencia, de los cuales 6 corresponden al fuero federal y 44 al fuero común, debilitando estructuras delictivas en diversas zonas de la entidad.

En materia de aseguramientos, se logró el decomiso de 8 armas de fuego, 764 municiones y 30 cargadores, además de importantes cantidades de droga. En el combate al narcomenudeo, se aseguraron 70 dosis de cocaína, 1.6 kilogramos de cristal —equivalentes a más de 8,200 dosis— y 2.6 kilogramos de marihuana, que representan más de 190 dosis, generando una afectación económica superior a los 860 mil pesos para los grupos delictivos.

El secretario Gilberto Loya destacó que estos resultados son reflejo del trabajo coordinado y permanente entre las distintas áreas operativas de la SSPE, orientado a recuperar la tranquilidad de las y los chihuahuenses mediante acciones firmes y estratégicas.

La SSPE reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad en el estado, con operativos focalizados que permitan reducir la incidencia delictiva y garantizar entornos más seguros para la ciudadanía.

Estas acciones comprenden los operativos realizados en el corredor Aldama-Ojinaga, donde se aseguraron 5 vehículos y se ubicó una pista clandestina, así como la detención de presuntos responsables de homicidios en Ciudad Juárez.