Detenido en flagrancia por intento de homicidio y allanamiento en Parral

Como resultado de una oportuna intervención, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron en flagrancia a un masculino de 38 años de edad, que se introdujo de manera ilegal a un domicilio ubicado en la calle Río Bravo, de la colonia San Antonio de las Huertas, en la ciudad de Parral, en donde intentó privar de la vida a una persona.

Los hechos se registraron la noche de ayer martes, cuando los policías investigadores atendieron el reporte de la víctima, quien indicó que momentos antes, un sujeto desconocido se había introducido a su vivienda y lo había herido en el cuello con un cuchillo, y, que dicha persona, aún se encontraba en el interior del inmueble.

Previa autorización del afectado, los agentes ingresaron al domicilio, en donde detuvieron al presunto que se identificó como Carlos Humberto U. O., a quien se encontró en posesión del arma punzo cortante con la que atacó a la víctima.

Tras informarle sus derechos, el detenido y el cuchillo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de las investigaciones para definir su situación legal.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se detiene a los infractores y se reitera el compromiso de formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).