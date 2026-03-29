Detenidas 14 personas por reventa de boletos para México vs Portugal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) anunció la detención de presuntos revendedores de boletos en las inmediaciones del Estadio Banorte, previo al juego entre las selecciones de México y Portugal.

Las detenciones se llevaron a cabo como parte del Operativo Estadio Seguro, implementado este sábado 28 de marzo de 2026.

En un primer mensaje, la autoridad capitalina detalló que policías capturaron a dos hombres de 18 y 25 años, además de una mujer de 17 años de edad.

La #SSC informa: Como parte del Operativo #EstadioSeguro, con motivo del encuentro de fútbol entre las selecciones de #México y #Portugal, en las inmediaciones del Estadio #CiudadDeMéxico, personal de la Subsecretaría de #Inteligencia e Investigación Policial detuvo a dos… pic.twitter.com/p98ktxJEzC — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 28, 2026

En una segunda intervención, la SSC CDMX indicó que personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial detuvo a cuatro mujeres de 17, 23, 26 y 34 años, y a siete de 15, 18, 21, 25, 30, 39 y 64 años.

“Al parecer, propiciaban la reventa de boletos”, destacó la autoridad capitalina.

Los presuntos revendedores fueron presentados ante un Juez Cívico quien definirá la sanción correspondiente.

El Gobierno de la Ciudad de México informa que el Operativo Kukulcán concluyó de manera segura, ordenada y con saldo favorable para la ciudadanía.

Por otro lado, en el Zócalo capitalino, alrededor de 10 mil personas se dieron cita para disfrutar del partido México vs. Portugal en un ambiente familiar, seguro y en calma. Asimismo, se implementaron acciones de reordenamiento para evitar la instalación de comercio ambulante en la plancha, permitiendo el adecuado desarrollo de las actividades del Festival Futbolero.

Con información de López-Dóriga Digital