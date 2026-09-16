Detenida en flagrancia con 53 dosis de cocaína

Como resultado de una oportuna intervención, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron a una mujer que se identificó como Luz Elena T. B., por delitos contra la salud, en la colonia Cerrada del Parque, en Ciudad Juárez.

Tras diversas investigaciones de campo realizados por agentes investigadores adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), se detuvo a la mujer de 49 años de edad, en las calles Año 1668 y Arco, se le aseguró:

• 1 bolsa de plástico transparente que contenía 46 envoltorios de plástico color rosa, cada uno con una sustancia blanca y sólida con las características de la cocaína en piedra.

• 7 envoltorios de plástico color amarillo que contienen un polvo blanco y fino con las características de la cocaína con un peso total de 14 gramos.

Previa lectura de sus derechos, la detenida quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte para su investigación por actividades de narcomenudeo.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la detenida se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad penal mediante sentencia emitida por la autoridad judicial. (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).