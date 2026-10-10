Santiago de la Peña llama a construir desde hoy el Chihuahua de los próximos 25 años

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, destacó la importancia de comenzar desde el presente a construir el futuro de Chihuahua, mediante una visión de largo plazo que permita atender los retos de la ciudad y fortalecer su desarrollo.

A través de un mensaje, el funcionario señaló que el Chihuahua de los próximos 20 o 25 años debe comenzar a planearse desde ahora, con una reflexión sobre las necesidades, oportunidades y desafíos que enfrentará la capital en las siguientes décadas.

De la Peña agradeció a Juan Antonio González por la invitación y la oportunidad de dialogar sobre el futuro de la ciudad, en un espacio orientado a analizar los retos que enfrenta Chihuahua y las acciones necesarias para impulsar su crecimiento.

“¡Chihuahua va bien, pero juntos podemos hacer que le vaya todavía mejor!”, expresó el funcionario, quien resaltó la importancia de sumar esfuerzos para mejorar las condiciones de la capital y construir una ciudad con mejores perspectivas para las próximas generaciones.