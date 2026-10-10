Continúa Policía Municipal operativo Cero Tolerancia a motociclistas; detiene a uno con 37 envoltorios de aparente cristal

Elementos del Equipo de Proyectos Especiales (EPE) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) detuvieron a un hombre de 31 años de edad, a quien le localizaron 37 bolsas con una sustancia de características similares al cristal. También aseguraron una motocicleta y 2 mil 830 pesos en efectivo.

Los hechos ocurrieron la noche del 9 de octubre, cuando los agentes realizaban patrullajes preventivos en la colonia Lomas de San José y observaron a un motociclista que circulaba a exceso de velocidad y cambiaba constantemente de carril, lo que ponía en riesgo su integridad y la de otras personas.

Los policías le indicaron que detuviera la marcha; sin embargo, hizo caso omiso y continuó por varias cuadras hasta detenerse en el cruce de las calles González Cossío y Enrique Müller.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre mostró una actitud agresiva. Durante una inspección preventiva, los agentes localizaron en una bolsa de su pantalón un empaque de plástico que contenía 37 bolsas transparentes con una sustancia cristalina similar al narcótico conocido como cristal.

Salvador Eduardo L. G. fue detenido y trasladado a la Comandancia Norte para su posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, Zona Centro. La motocicleta Honda de color rojo y el efectivo también quedaron asegurados.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.