Urge Lupita Borruel atención inmediata de la Federación ante situación del IMSS

La regidora presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua, Lupita Borruel, lamentó profundamente la situación que atraviesa actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tanto en Chihuahua como en distintas entidades del país, ante las manifestaciones y paros parciales realizados por trabajadores que demandan mejores condiciones laborales, así como medicamentos, insumos y recursos suficientes para desempeñar su labor.

La regidora del PAN expresó su respaldo a las y los trabajadores del Seguro Social, quienes, señaló, durante años han realizado una labor fundamental para atender a millones de familias, muchas veces enfrentándose a condiciones adversas y carencias dentro del propio sistema.

“Es muy lamentable que las y los trabajadores hayan tenido que llegar a estas acciones para ser escuchados. Médicos, enfermeras y todo el personal del IMSS necesitan contar con los insumos, medicamentos, personal y espacios dignos que les permitan hacer correctamente su trabajo y, sobre todo, brindar a los pacientes la atención que merecen”, expresó.

Borruel urgió al Gobierno Federal y a las autoridades nacionales del IMSS a atender de manera inmediata las demandas planteadas y encontrar soluciones que permitan garantizar tanto condiciones dignas para el personal como la continuidad y calidad de los servicios para la derechohabiencia.

“Durante años se nos ha hablado de contar con un mejor sistema de salud; sin embargo, lo que estamos viendo hoy nos obliga a cuestionar esa realidad. Cuando quienes están todos los días en hospitales y clínicas tienen que salir a exigir medicamentos, insumos y condiciones adecuadas para trabajar, evidentemente existe una problemática que debe atenderse con urgencia”, señaló.

La presidenta de la Comisión de Salud reconoció que la suspensión parcial de servicios genera afectaciones importantes para las y los derechohabientes; sin embargo, advirtió que las dificultades para acceder a una atención oportuna no comenzaron con estas movilizaciones.

“Por supuesto que un paro afecta a quienes tienen una cita, esperan un estudio, necesitan un medicamento o requieren algún servicio. Pero también debemos decir que muchas familias ya venían enfrentando dificultades para recibir atención oportuna, conseguir medicamentos o acceder a los tratamientos que necesitan. No podemos responsabilizar únicamente a quienes hoy están levantando la voz por condiciones que también repercuten directamente en la calidad de la atención”, enfatizó.

Lupita Borruel reiteró su reconocimiento y respaldo a las y los trabajadores del IMSS, particularmente al personal médico, de enfermería y operativo que diariamente mantiene funcionando las unidades de salud pese a las dificultades que enfrenta.

Finalmente, hizo un llamado a privilegiar el diálogo y, sobre todo, las soluciones inmediatas: “La salud no puede esperar. La Federación y las autoridades del IMSS deben escuchar tanto a sus trabajadores como a la derechohabiencia y garantizar lo más elemental: hospitales y clínicas con personal suficiente, medicamentos, insumos y condiciones dignas para atender a las familias”.