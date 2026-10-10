Modifica IEE proyecto de candidaturas de género obligatorias; será votado hoy

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) modificó el proyecto de candidaturas de género, en el que buscaban ordenar a los partidos políticos postular mujeres en 23 municipios, al reducir el número de Ayuntamientos a 10.

Además, en esos 10 municipios, los partidos políticos estarían obligados a postular mujeres en el 70 por ciento de los Ayuntamientos mencionados.

Por lo que ante la modificación, el artículo quedaría de la siguiente manera: “los partidos políticos, coaliciones y candidatura común que presenten postulaciones en Batopilas, Bocoyna, Camargo, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Janos, Juárez, La Cruz y Nonoava, deberán destinar a fórmulas integradas por mujeres, propietaria y suplente, al menos setenta por ciento de las presidencias municipales que efectivamente postulen dentro de este conjunto”.

Dicho proyecto será votado esta noche por el Consejo General del IEE, el cual es presidido por Yanko Durán. Es de recordar que en un principio, el proyecto planteaba 23 municipios, lo que generó molestia entre las dirigencias estatales de los partidos políticos, en especial del PRI y del PAN, al asegurar que violentaba la vida interna de los partidos.