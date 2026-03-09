Destaca SSPE en Toronto seguridad y fortaleza del sector minero de Chihuahua

Durante una reciente gira de trabajo en Toronto, el Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, sostuvo encuentros con empresas e inversionistas del sector minero, donde se destacaron las condiciones de seguridad y el potencial económico del estado, factores que han permitido consolidar la confianza internacional en esta industria estratégica.

Históricamente, la minería ha sido uno de los pilares del desarrollo económico de Chihuahua. Actualmente, el estado aporta entre el 11 y el 12 por ciento de la producción minera nacional, posicionándose entre los principales productores de plata, cobre y oro en el país.

Además de su impacto económico, este sector genera más de 10 mil 500 empleos formales, beneficiando principalmente a municipios como Madera, Chínipas, Guadalupe y Calvo y Ocampo, los cuales concentran más del 73 por ciento del valor de la producción minera estatal.

Este dinamismo productivo también refleja la confianza de los inversionistas internacionales. Actualmente, Canadá lidera la inversión minera en Chihuahua, con más del 70 por ciento de la inversión neta del sector.

Uno de los factores clave detrás de esta confianza es la seguridad. La administración encabezada por la gobernadora Maru Campos ha reiterado que el crecimiento económico del estado depende de garantizar condiciones de seguridad para las comunidades, los trabajadores y las empresas que invierten en el territorio.

En este contexto, la Policía Minera ha desempeñado un papel fundamental para fortalecer la seguridad en las zonas de actividad minera mediante operativos estratégicos, vigilancia permanente y coordinación con empresas y autoridades.

En 54 meses de operación, esta unidad ha realizado 628 operativos de resguardo, 540 apoyos en traslado de material y 118 servicios de seguridad establecidos. Además, ha logrado 18 detenciones por delitos como robo y allanamiento, el aseguramiento de 257 explosivos, la clausura de 63 tiros de mina, así como el aseguramiento de 13 plantas de luz, la inhabilitación de cuatro campamentos y la recuperación de cuatro vehículos, además de 19 unidades relacionadas con actividades ilícitas.

Estos resultados refuerzan el mensaje transmitido durante la gira de trabajo: la seguridad es un requisito fundamental para la inversión, el desarrollo económico y la prosperidad de las familias chihuahuenses, particularmente en una industria estratégica como la minería, que demanda estabilidad institucional, logística segura y certeza a largo plazo.