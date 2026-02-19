Destaca Domínguez buena relación con el CEN del PRI, con diputados y con sectores para buscar la reelección como dirigente estatal

Luego de confirmar que buscará la reelección como presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alex Domínguez destacó que mantiene una buena relación de coordinación y comunicación con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), diputados federales y locales, así como los diversos sectores que conforman Revolucionario Institucional.

“Hay una buena relación con la dirigencia nacional, hay buena comunicación con el presidente Alejandro Moreno, con la Secretaría General, con los diversos secretarios por el trabajo que hemos hecho. Hemos sido un partido activo, con presencia, con agenda propia y hay una buena comunicación con los legisladores locales”, informó Domínguez.

El también diputado federal recordó que “tuve comunicación con ellos la semana pasada, fuimos a un evento juntos. Quedé de hablar otra vez con ellos para mostrar su respaldo, su apoyo. Hay buena comunicación con los tres, José Luis Villalobos, con Arturo Medina, con Memo Ramírez y también la hay con los diputados federales Noel Chávez, con Graciela Ortiz, Tony Meléndez y Paloma Domínguez”.

Asimismo, el dirigente priista con licencia resaltó también que “hay buena comunicación con los 18 alcaldes del PRI. Hay buena comunicación con nuestros síndicos municipales. Entonces, usaremos este fin de semana, que será intenso, para poder hablar con los más posibles liderazgos posibles. Entonces, hay buena comunicación, yo creo que hay un buen ánimo con ellos para poder trabajar y construir un partido fuerte junto con las compañeras y los compañeros que hemos mencionado”.