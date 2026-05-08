Estado brinda apoyo a comunidades indígenas de Guerrero

En una jornada marcada por el compromiso social y la cercanía con la gente, el presidente municipal, de Guerrero, Salvador Villa Villa, encabezó la entrega de apoyos del Programa Integral para la Producción Agropecuaria (PIPA), consistente en semilla, gallineros e insumos para la agricultura; asistieron funcionarios estatales y el senador Mario Vazquez.



Lo anterior se logró gracias a las gestiones realizadas por la actual administración municipal ante el Gobierno del Estado; los beneficios son para cientos de familias de los seccionales de Arisiachi y Tomochi.



Estas acciones fortalecen la vocación agrícola de la región; también representan un respiro económico para los pequeños y medianos productores de las comunidades rurales. El alcalde: Dijo que “Visitar sus comunidades, escuchar sus necesidades y compartir sus tradiciones es lo que nos motiva”.



En Guerrero seguimos avanzando con hechos, no con palabras”, puntualizó Salvador Villa, en

evento contó con la presencia de Enrique Rascón, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas; Mario Vázquez, senador por Chihuahua; así como autoridades seccionales, gobernadores indígenas y representantes comunitarios.



El presidente municipal extendió un agradecimiento especial a la gobernadora Maru Campos, cuya visión y respaldo han sido fundamentales para que los programas de asistencia técnica e insumos lleguen directamente a las zonas más vulnerables y a nuestros pueblos originarios.

El Programa Integral para la Producción Agropecuaria es una herramienta estratégica que busca mejorar la seguridad alimentaria a través de: Entrega de insumos y equipos para huertos y gallineros, asistencia técnica especializada para optimizar las cosechas, atención prioritaria a familias en situación de vulnerabilidad.