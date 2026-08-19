Imparte Policía Municipal capacitación en Cadena de Custodia a Brigada de Rescate Animal del Municipio

Personal de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal impartió a integrantes de la Brigada de Rescate Animal y médicos veterinarios una Capacitación Especializada en Cadena de Custodia enfocada a Protección Animal.

La capacitación tuvo como objetivo reforzar la coordinación y fortalecer la actuación ante casos de maltrato y crueldad animal, mediante el conocimiento de los procedimientos para la correcta identificación, preservación, documentación y manejo de indicios.

Durante la jornada se abordaron los protocolos de actuación desde el primer contacto con el lugar de intervención, así como la importancia de mantener la trazabilidad de los indicios y la adecuada coordinación entre personal especializado, médicos veterinarios y autoridades investigadoras.

Con estas acciones, la DSPM fortalece la profesionalización del personal involucrado en la atención de estos casos y contribuye a una adecuada integración de los elementos necesarios para la investigación de hechos relacionados con el maltrato animal.