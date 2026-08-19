Pide César Komaba no caer en engaños de “montachoques” y reportar al 911

Ante reportes sobre personas que presuntamente estarían utilizando accidentes viales para intimidar y obtener dinero de los conductores, el subsecretario de Movilidad, César Komaba, llamó a la ciudadanía a extremar precauciones y solicitar la intervención de las autoridades.

El funcionario explicó que, ante un percance que pudiera estar relacionado con los llamados “montachoques”, los automovilistas deben evitar confrontaciones y permanecer dentro de su vehículo mientras solicitan apoyo.

“De preferencia no se baje y háganle: agarre el teléfono y marque al 911 para que pida una unidad de Vialidad”, recomendó.

Komaba señaló que este tipo de personas buscan principalmente sorprender a los conductores y generar una situación de presión para posteriormente exigirles dinero y evitar que el incidente llegue ante las autoridades.

Explicó que pueden utilizar argumentos para convencer a la víctima de entregar cantidades de dinero, incluso de dos o tres mil pesos, con la finalidad de “arreglar” el supuesto accidente en ese momento.

Ante ello, pidió a los ciudadanos no dejarse intimidar ni acceder a este tipo de acuerdos bajo presión, sino esperar a que una unidad de Vialidad llegue al lugar y determine el procedimiento correspondiente.

“Lo primero que hagan es hablarle a la autoridad para que haga el auxilio”, enfatizó.

El subsecretario destacó que la participación ciudadana es fundamental para que las autoridades puedan actuar oportunamente, por lo que reiteró el llamado a denunciar cualquier situación sospechosa a través del 911.

“Lo único que podemos hacer es: denúncienlo al 911 para que nosotros podamos atenderlo”, puntualizó.