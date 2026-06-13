Despliega SSPE operativo táctico en la zona Aldama-Ojinaga

Como parte de las acciones permanentes para disuadir la conducta delictiva, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, desplegó un operativo de seguimiento a objetivos y reforzamiento táctico enfocado en la zona que comprende desde el municipio de Aldama hasta Ojinaga.



El objetivo de este nuevo despliegue es robustecer y apoyar las labores de los elementos que ya se encontraban realizando tareas ordinarias de vigilancia y seguridad en la región, incrementando la presencia policial en puntos estratégicos.



Es así que durante el día de ayer, el personal operativo realizó una serie de intervenciones en diversas comunidades con la finalidad de recabar información mediante entrevistas con los ciudadanos y el rastreo minucioso de indicios en el terreno.



Entre las localidades donde se concentraron los más de 20 elementos de este grupo de reforzamiento se encuentran la ranchería El Nuevo Porvenir, el rancho La Burra, así como diversas zonas ejidales y brechas de la región.



Derivado de estos recorridos, los agentes obtuvieron valiosa información y datos de inteligencia que permitirán reestructurar el despliegue de manera más estratégica, además de dar un seguimiento inmediato y oportuno a los objetivos identificados como generadores de violencia en la zona.



Estas acciones forman parte de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por el secretario Gilberto Loya, quien ha instruido mantener estos recorridos de manera permanente para garantizar la tranquilidad y el orden en las comunidades de la entidad.